Luísa Castel-Branco encantou os seus seguidores esta quinta-feira, dia 29, ao partilhar na rede social Instagram um vídeo raro onde mostra uma das suas netas: a pequena Luísa.

"Por uma vez, aqui fica um vídeo da minha neta Luisinha", começa por declarar a avó babada, passando a mostrar o truque da neta para não se sentir sozinha durante o período de confinamento.

"A família toda está em confinamento e a pobrezinha vai para a janela tentar falar com quem passa. Mas ali passa pouca gente, coitadinha", pode ainda ler-se na legenda das amorosas imagens.

Mãe de três filhos, Luísa Castel-Branco tem seis netos. Do filho António, a escritora tem três netos, do filho do meio, Gonçalo, tem um neto e a pequena Maria Luísa e da parte de Inês Castel-Branco mais um menino.

