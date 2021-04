Depois dos rasgados elogios de Luísa Castel-Branco, Liliana Campos recebeu uma carinhosa mensagem da amiga Joana Cruz.

A apresentadora da SIC completa 50 anos esta terça-feira, 27 de abril, data que está a ser destacada no Instagram.

"Faz hoje 50 anos a minha querida amiga e irmã que escolhi, a Lili. Dona de um coração gigante que aqui há semanas fez de propósito teste Covid para me receber na casa dela, me ceder a cama ficando no sofá, para me proporcionar um fim-de-semana diferente com as comidas que gostamos", começou por destacar Joana Cruz, que está atualmente a lutar contra o cancro da mama.

"Foi a minha salvação na nossa praia da Pipa quando fiz alergia forte ao camarão, pegou-me o vício dos cremes e do protetor solar abusado no buço para evitar manchas. Amamos viajar juntas e estamos a haver a próxima para celebrar a vida e a amizade!!! Admiro-a, torço muito pelo melhor para ela e que venha a ser ainda mais feliz nos anos vindouros! À boa maneira da Lili, um carrossel de fotos de uma golden hour do verão passado! Love U [Amo-te] Lili!!! Parabéns, amiga", completou.

