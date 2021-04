O dia é de festa para Liliana Campos. A apresentadora da SIC completa 50 anos esta terça-feira, 27 de abril, data que começou a ser assinalada no Instagram logo pela manhã.

Das primeiras mensagens a serem publicadas na rede social foi a de Luísa Castel-Branco, que teceu rasgados elogios à colega e amiga.

"[...] É sem dúvida uma das mulheres mais bonitas e elegantes que conheci até hoje. Mas escolhi esta fotografia para vos falar daquilo que ela é e que o público desconhece. É fácil catalogá-la pela sua beleza e simpatia. Mas ela é muito mais do que isso", começou por escrever.

"Em silêncio, sem procurar nada a não ser a concretização da sua missão nesta vida, a Liliana faz voluntariado, ajuda muita gente que precisa e sempre com um sorriso gigante. Não sei se foi a vida difícil que conheceu, mas para ela cuidar dos outros é uma forma de amor. Agradeço do fundo do coração a Deus ter-me permitido encontrá-la e aprender tanto com ela. Que a vida lhe dê o que merece", completou.

