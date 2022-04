Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem um momento agridoce. Se por um lado choram a morte do filho, por outro dão as boas-vindas a uma menina. O casal estava à espera de gémeos, mas o menino acabou por morrer no parto.

Uma notícia que marcou a semana e que levou a várias reações nas redes sociais.

Entretanto, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderam os seguidores ao mostrarem no Instagram a primeira fotografia da família com a bebé já em casa.

Uma publicação que a mãe de CR7, Dolores Aveiro, fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram. Mas a avó 'babada' não foi a única. Katia Aveiro, irmã de CR7, também fez o mesmo.

Veja nas imagens da galeria.

Leia Também: Cristiano Ronaldo revela a primeira fotografia da filha recém-nascida

Leia Também: Katia Aveiro agradece "carinho que todos deram ao querido irmão"