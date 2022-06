Avril Lavigne resolveu assinalar de forma especial o aniversário de um dos grandes marcos do início da sua carreira. A artista tinha 27 quando lançou para o mundo o seu primeiro álbum, 'Let Go'.

Agora, 20 anos depois, Avril Lavigne resolveu recriar através de um vídeo publicado no TikTok a icónica capa do álbum.

As imagens voltaram a ser captadas na Canal Street, em Nova Iorque.

O aniversário do primeiro álbum de Avril Lavigne, recorde-se, foi ainda assinalado com o lançamento de uma nova edição de 'Let Go' e novas versões de vários dos seus temas de maior sucesso.