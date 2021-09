Inge Ginsberg, conhecida como a 'avozinha do death metal', morreu aos 99 anos.

Segundo o jornal The New York Times, a sobrevivente do Holocausto perdeu a vida a 20 de julho, por falência cardíaca. Morreu no lar onde residia, em Zurique, na Suíça.

Inge Ginsberg tornou-se conhecida ao juntar-se a uma banda de death metal para dar voz a alguns temas. O grupo musical chegou a atuar em televisão, no 'Got Talent' e Festival da Eurovisão.

