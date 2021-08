Tinha apenas 36 anos quando morreu após um trágico acidente, em Paris. Hoje, 24 anos após a sua morte, a memória da princesa Diana, eterna 'princesa do povo', mantém-se muito presente.

Esta terça-feira, 31 de agosto, assinala-se mais um aniversário da sua morte, data que levou algumas figuras públicas a recordar a princesa nas redes sociais.

Iva Domingues foi um dos rostos muito conhecidos em Portugal que fez questão de homenagear a mãe dos príncipes William e Harry.

No Instagram, publicou uma imagem da atriz Kristen Stewart como Diana Spencer, em 'Spencer', e escreveu: "24 anos após a sua morte, Diana será para sempre a princesa do povo".

De referir que 'Spencer' é uma obra cinematográfica dirigida por Pablo Larraín e escrita por Steven Knight, baseada nos últimos anos de casamento da princesa Diana com o príncipe Carlos. A data de estreia do biopic está marcada para o início de novembro.

Durante a sua vida como membro da realeza britânica, a princesa Diana esteve sempre no centro das atenções e conquistou o povo, tornando-se também a preferida dos paparazzi. Ainda hoje a sua memória continua muito presente.

Apesar dos escândalos e do casamento falhado com o príncipe Carlos, Diana não passava despercebida também pelas causas solidárias que abraçava.

Este ano, em sua homenagem, os filhos William e Harry juntaram-se para inaugurar uma estátua da eterna 'princesa do povo', nos jardins do Palácio de Kensington, em Londres. Um momento especial que aconteceu no dia em que Diana completaria 60 anos, 1 de julho. A estátua mostra a princesa acompanhada por duas crianças.

Neste dia marcante, recordamos na galeria algumas imagens da 'princesa do povo'.

