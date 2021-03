Esta terça-feira, dia 23 de março, José Raposo presenteou os seus seguidores do Instagram com uma fotografia única dos netos: os pequenos Matias e Noah. A imagem fez-se acompanhar de uma declaração amorosa do ator, que revelou desta forma o seu lado de avô 'babado': "Os meus netos lindos! Amo-os tanto!".

Importa notar que Noah e Matias são filhos de Ricardo Raposo, fruto do anterior casamento de José Raposo com Maria João Abreu. Desta relação nasceu ainda Miguel Raposo.

Atualmente, o artista encontra-se casado com a atriz Sara Barradas, com quem tem uma filha em comum: a pequena Lua, que irá completar dois anos em breve.

