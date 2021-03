Sara Barradas partilhou com os seus seguidores do Instagram novas fotografias da sua filha, a pequena Lua, que completará dois anos no dia 30 deste mês.

Na legenda das imagens onde a menina aparece a brincar num parque, a atriz escreveu: "Vê-se mesmo que o cabelo é igualzinho ao da mãe...", notando que neste aspeto Lua saiu ao pai.

"Que ternura", "fofinha" e "está enorme" foram alguns dos comentários que surgiram

Recorde-se que José Raposo e Sara Barradas deram o nó em 2011 e, desde então, nunca mais se separaram.

