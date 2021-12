Débora foi surpreendida com um avião com uma mensagem de apoio enviada por Bruno Savate e Noélia Pereira, ex-concorrentes de edições anteriores do reality show.

"Go, Deb. Não há pão para malucos. Savate e Noélia", lia-se na faixa que sobrevoava a casa mais vigiada do país.

E as palavras dos antigos participantes parecem ter agitado a casa, nomeadamente pela postura de António, Bruno e Rita.

Numa conversa à parte, os três concorrentes mostraram-se incomodados com o apoio a Débora.

"Não sei o que passa lá para fora, mas esta gala foi muito editada para parecer que ela...", atirou António.

"Ó Joana d'Albuquerque [vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto'], também quero um avião a dizer 'Go, Bruno', que eu sinto que tu gostas de mim", acrescentou depois Bruno.

