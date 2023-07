A morte inesperada de Leandro De Niro Rodriguez deixou toda a família De Niro de luto. Depois de a mãe do jovem ter reagido à triste notícia, também o veterano ator Robert De Niro, horas mais tarde, falou sobre o sucedido.

Agora, a imprensa internacional encontra-se focada em revelar a causa da morte do também ator, que tinha apenas 19 anos.

O The New York Post conta que Leandro foi encontrado já sem vida por um amigo que decidiu visitá-lo no seu apartamento, situado em Nova Iorque, depois de vários dias sem conseguir contactá-lo.

Leandro estava já morto, sentado numa cadeira, e junto ao corpo foi encontrado um pó branco, o que levou as autoridades a acreditar que a causa da morte terá sido uma overdose.

Todavia, a informação em causa continua por confirmar.