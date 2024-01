Robert Kiyosaki, o autor do livro 'Pai Rico, Pai Pobre', um autêntico sucesso de vendas em todo o mundo, deve mais de mil milhões de dólares à banca. A revelação foi feita pelo próprio num vídeo partilhado no Instagram, no passado dia 27 de dezembro.

Ainda assim, e ao contrário do que se possa pensar, Kiyosaki não está preocupado, até porque, segundo defende, "viver sem dívidas é o pior conselho que se pode dar a alguém".

O autor nipo-americano, de 76 anos, explicou que utilizou todo este dinheiro para para adquirir ativos e não em despesas. Robert acaba por dar o exemplo dos carros que tem, um Rolls-Royce e um Ferrari, que estão totalmente pagos, ao contrário do que acontece com a maioria das pessoas, que compra os veículos pedindo créditos.

De acordo com dados divulgados pela revista Forbes em 2023, a fortuna de Robert Kiyosaki está avaliada em 120 milhões de dólares (perto de 109 milhões de euros).

