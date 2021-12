O médico legista explicou que as mortes no concerto do rapper, no Astroworld Festival, foram devido a asfixia acidental.

As vítimas ficaram presas enquanto milhares de fãs corriam em direção ao palco. Testemunhas relataram que caíram ao chão e foram pisadas, como relata a imprensa internacional.

Os resultados da autópsia podem determinar a direção da investigação criminal que está a decorrer depois de várias vítimas mortais no festival e centenas de feridos. Uma tragédia que levantou questões sobre o controlo da multidão e a segurança nos grandes eventos.

De recordar que a idade das vítimas mortais varia entre os nove e os 27 anos. Sabe-se também outras 300 ficaram feridas, das 50 mil pessoas presentes no festival.

