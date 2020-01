Aurea viveu na última semana dias de sonho durante uma viagem às Maurícias. Fã de praia, sol e calor, a cantora aproveitou para recarregar baterias, renovar o bronzeado e desfrutar das magnificas praias que encontrou neste destino.

Mas como o que é bom acaba rápido, estes dias de descanso chegaram ao fim esta sexta-feira. Amanhã, Aurea apresenta-se já em palco para um espetáculo em Oliveira do Bairro.

E com o terminar das férias, nada melhor do que recordar as imagens que marcaram esta aventura de Aurea pela Maurícias. Veja as imagens na galeria.

