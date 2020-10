Esta terça-feira, 6 de outubro, completaram-se 28 anos desde a estreia da SIC e a estação celebrou a data com uma emissão especial do programa das manhãs 'Casa Feliz', onde passaram várias caras conhecidas e que ficou marcada pela apresentação do novo cenário. Novidades que conquistaram a preferência dos espectadores.

"Em dia de aniversário da SIC, a 'Casa Feliz' foi renovada e liderou com 21.5% de share. Parabéns também a si, por nos acompanhar todos os dias", festejou o canal numa publicação no Instagram.

Vale recordar que no final das celebrações, Daniel Oliveira, diretor de programas e de entretenimento, dedicou palavras de admiração a Diana Chaves e João Baião por terem sido "um exemplo" na forma como agarraram o desafio de apresentar as manhãs depois da saída inesperada de Cristina Ferreira. Pode ler aqui.

Leia Também: Rivalidade à parte, Nuno Santos felicita a SIC com mensagem especial