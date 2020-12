Aubrey Plaza revela que Kristen Stewart esteve infetada com Covid-19, no final de fevereiro, quando estava a gravar 'Happiest Season'.

"A Covid-19 chegou ao nosso set. A Kristen ficou doente, mas não sabíamos", disse Plaza, de 36 anos, no 'The Late Show With Stephen Colbert', na semana passada. A atriz acrescentou que muitas pessoa ficaram doentes na altura.

"Era a última semana de fevereiro, as pessoas estavam a começar a falar sobre o coronavírus, mas nessa altura ainda se riam da doença", lembrou. "Ninguém entendia o quão sério era. Mas muitas pessoas no nosso set ficaram doentes. Eu não, graças a Deus", acrescentou.

De referir que o filme - que conta ainda com o trabalho de Dan Levy, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen, Victor Garber e Alison Brie - chegou à na plataforma de streaming da Hulu no dia 25 de novembro.

