Ambos juntaram-se no palco do Rock in Rio, em Lisboa, na tarde de domingo, 19 de junho.

David Carreira subiu ao palco do Rock in Rio, em Lisboa, na tarde de domingo, 19 de junho, e um dos convidados especiais que se juntaram ao cantor foi o irmão, Mickael. Ambos cantaram 'Señorita', um tema feito em parceria entre os irmãos Carreira. Nos bastidores esteve Laura Figueiredo, companheira de Mickael, que partilhou depois nas stories da sua página de Instagram algumas imagens captadas durante este momento especial. Entre as imagens, mostrou também um vídeo da filha Beatriz, que assistiu ao espetáculo a partir de casa e a dançou ao ouvir o pai e o tio a cantar. "Meu gato! Amei ver-te com o tio Dudu. Foram lindos. Chorei. Foi lindo, muito orgulhosa", disse depois Laura Figueiredo. © Instagram_laurafigueiredooficial "Muito orgulho em viver este momento contigo. Adorei ver a nossa família neste palco tão especial", acrescentou numa outra publicação. Veja na galeria as imagens dos bastidores do concerto e ainda a pequena Beatriz a dançar. Leia Também: Mickael Carreira: "Dei por mim a pensar em nós. Nem sempre é fácil" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram