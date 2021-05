Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos. Logo após a notícia da sua partida, as redes sociais 'encheram-se' com carinhosas homenagens, entre elas as das colegas de 'Patrões Fora', da SIC.

"Minha João, nossa João. Não há palavras para esta partida tão prematura. Vou amar-te sempre. Vamos amar-te sempre. Deixo esta pequena homenagem a cores porque é assim que te vejo, a cores, com tanta, tanta luz. Obrigada por tudo o que me deste! Os meus sinceros sentimentos para toda a família", destacou a atriz Sofia Arruda.

Noémia Costa, que também faz parte da sitcom, destacou: "Éramos miúdas lembras-te? Começávamos o sonho... Depois tivemos os filhos com 24h de diferença, parece que combinámos. Vivemos muita coisa.... Querida João, vai em paz, deste tanto amor a todos e foste muito amada. Um dia voltaremos a encontrar-nos".

