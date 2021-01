A atriz e modelo Song Yoo Jung morreu aos 26 anos, no passado sábado, dia 23, confirmou a agência Sublime Artist Agency.

O funeral da jovem sul-coreana realizou-se esta segunda-feira, no Centro Médico de Seul, com a máxima discrição, como foi a vontade da família. As causas da morte permanecem por revelar.

Song Yoo Jung será recordada como uma pessoa "alegre". Não era certo, no entanto, se atravessava uma fase complicada a nível profissional.

