Sara Prata começou o dia desta sexta-feira com a realização de um sonho muito especial. Quem o diz é a própria ao partilhar nas suas redes sociais uma enigmática publicação que nos leva a crer que esta poderá ter-se mudado para o Alentejo.

"Hoje é o primeiro dia de um sonho com muitos anos. 2020 começou hoje para mim. Agora venham as mãos na terra e as histórias vividas", anunciou o rosto da TVI.

Mais tarde, esta deu as boas-vindas aquela que aparenta ser a sua nova morada: "Olá, Alentejo".

