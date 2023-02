Já sabe quem é? Falamos de Jennifer Aniston, que completou 54 anos no sábado, dia 11 de fevereiro.

A atriz destacou esta data especial no Instagram com uma recordação da infância, tendo publicado no Instagram uma fotografia onde surge junto dos pais.

"A pensar nestes dois humanos que me criaram enquanto sorriso perante um lindo aniversário. Obrigada a todos pelos lindos desejos de um bom aniversário. Senti muito amor de tantos", disse na legenda da imagem, mostrando-se emocionada com tanto carinho. Veja a publicação na íntegra:

De recordar que este é o primeiro aniversário de Jennifer Aniston após a morte do pai, John Aniston, que morreu em novembro do ano passado. A mãe da atriz, Nancy Dow, morreu em 2016.