Megan Hilty e a irmã, Kristen Hilty Eaton, criaram uma campanha no GoFundMe com o objetivo de terem ajuda para localizar os restos mortais da irmã Lauren e do sobrinho, Remy.

Os familiares da atriz morreram no trágico acidente do hidroavião no mês passado em Washington, e os corpos continuam desaparecidos.

De recordar que, até à data, entre os passageiros, foi apenas encontrado o corpo de Ross Mickel, marido de Lauren e pai de Remy.

De lembrar ainda que a irmã da atriz estava grávida de um menino que iria chamar-se Luca.

"Quando o [National Transportation Safety Board] trouxe o avião, vários corpos das vítimas foram recuperadas e o de Ross era um deles - mas a nossa amada irmã e sobrinhos não", escreveram na campanha.

"Agora que o NTSB concluiu o processo, cabe a nós contratar uma empresa privada para procurar os corpos. Embora as chances sejam pequenas, ainda há uma possibilidade de encontrá-los, e todos concordamos que, no final de tudo, queremos dizer que fizemos tudo o que pudemos para trazê-los para casa", explicaram ainda.