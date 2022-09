A atriz Mara Prates está grávida do segundo filho. A novidade foi anunciada através das redes sociais.

"Há quatro anos a nossa família começava… Agora somos quatro", pode ler-se na legenda de um amoroso vídeo no qual Mara surge ao lado do marido e do filho mais velho com uma pronunciada barriguinha.

A atriz, que fez parte de novelas como 'Morangos com Açúcar', é casada com Diogo Lopes. O casal já é pai de Vicente, que completa três anos em dezembro deste ano.

Leia Também: Namorada de Marco Costa volta a exibir a barriguinha. "Enormes"