Os grandes artistas merecem ser homenageados em vida e é por esse mesmo motivo que Lídia Franco passa a ter agora um mural em Lisboa que lhe foi inteiramente dedicado.

É na Estrada de Benfica que pode encontrar a obra da artista Daniela Guerreiro, que serve de homenagem a Lídia Franco, residente em São Domingos de Benfica e uma das figuras maiores da representação nacional.

A pintura do mural foi um convite feito pela junta de freguesia e no mesmo é possível ver uma representação muito fiel do rosto da atriz, de 79 anos.

No Facebook, Lídia Franco agradeceu pelo gesto e partilhou uma fotografia da obra, que poderá ver abaixo.



© Daniela Conceição | CML

