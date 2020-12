Laura Dern viveu de perto os efeitos causados pela pandemia, no que diz respeito à perda de pessoas próximas. A estrela de 'Big Little Lies' viu partir um amigo, vítima da Covid-19, e outras pessoas ficaram muito doentes por causa do novo coronavírus.

"Tive amigos que estiveram a usar ventiladores, e que sobreviveram. Conheci pessoas de todas as idades que estiveram muito doentes. E nós tínhamos um lindo amigo e artista que morreu [por causa do vírus]", disse à revista People.

"Portanto, certamente levamos isto muito a sério", acrescentou a atriz, de 53 anos, deixando ainda um apelo para que todos cumpram as devidas medidas para ajudar a combater a Covid-19.

"Tudo isso é essencial", diz. "Mas uma máscara é realmente importante. Salvou vidas", continuou, destacando também a importância do distanciamento social e dos testes.

Dern continua a cuidar da mãe, a atriz Diane Ladd, de 85 anos, uma pessoa de alto risco devido à idade e a uma doença pulmonar. Para evitar o pior, a atriz e os filhos, Jaya Harper, de 16 anos, e Ellery Harper, de 19, fazem regularmente o teste à Covid-19 para que possam visitar Ladd e o pai de Dern, Bruce, que moram perto da sua casa em Los Angeles.

