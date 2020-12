Este Natal será atípico, mas não vai faltar animação - pelo menos, aos seguidores de Bruno Nogueira.

O comediante começou a semana com o anúncio que todos aguardavam, a data do próximo episódio de 'Como é que o bicho mexe?'. E será no dia 25 de dezembro, às 23 horas.

"A prenda possível", brincou ao anunciar a novidade nas redes sociais.

Leia Também: Após morte de Sara, Bruno Nogueira recorda texto emotivo sobre "o medo"