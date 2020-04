Num momento particularmente difícil para o mundo, eis que Joana Santos foi agraciada com o maior de todos os presentes. Tal como a própria o anunciou nas redes sociais, no passado dia 17 de abril foi mãe pela segunda vez, com o nascimento da pequena Mia.

Na plataforma social publicou uma fotografia ternurenta dos pés da menina, acompanhada pelas seguintes palavras: "17.04.2020. Mia, meu amor chegaste no início de uma nova era... e isso para mim significa coragem e esperança. Estou a explodir de amor".

Importa recordar que a menina é fruto do casamento da artista com Simão Cayette, com quem já tem um filho, Ari, de três anos.

