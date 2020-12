Iolanda Laranjeiro partilhou recentemente nas suas redes sociais um desabafo onde lembrava as dificuldades que o ano de 2020 e a pandemia de covid-19 trouxeram a muitas famílias. Um desabafo onde dava graças por não estar numa situação delicada, mas que acabou por ser interpretado de forma errada.

As suas palavras deram origem a uma "notícia enganosa e deturpada" que, segundo a própria, levava a crer que a atriz, a filha bebé e o marido, Marcantonio Del Carlo, estariam a passar dificuldades financeiras. Notícia que fez questão de desmentir publicamente.

"Aos senhores - supostos jornalistas - que decidiram pegar numa publicação minha (em que agradeço o que tenho, a saúde, o trabalho e a chegada da nossa boneca linda) e transformá-la numa notícia enganosa e deturpada sobre as dificuldades que estaria - eu e a minha família - a passar: ou têm graves dificuldades interpretativas ao nível do português ou são assumidamente enganosos na vossa índole profissional", começa por referir, mostrando-se bastante desagradada com a situação.

"Não me caberá a mim decidir a resposta certa. Cabe-me, isso sim, lamentar a forma como tratam a vossa profissão e o vosso público. E informar que se alguma vez passar necessidades, eu ou alguém que me seja próximo, dificilmente saberão disso, muito menos numa rede social. Desejo-vos boa sorte. E melhores escolhas", termina.

Veja ainda a publicação que deu origem à polémica: "Cá em casa ninguém tem trabalho certo, garantias ou apoios"