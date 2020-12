2020 ficou marcado pelo desânimo e cansaço inerentes à pandemia da Covid-19, mas Iolanda Laranjeiro viveu a maior das felicidades com a chegada da primeira filha, Simone, fruto do casamento com Marcantonio Del Carlo. Esta quinta-feira, em jeito de balanço, desabafou sobre as emoções que marcaram este ano atípico.

"Os tempos são difíceis. Mesmo. Para uns mais que para outros, claro. Mas cá em casa ninguém tem trabalho certo ou garantias de nada ou apoios fantásticos ou nada do que às vezes as redes sociais podem fazer acreditar. Somos um casal de actores, gerimos a nossa vida e a nossa filha entre nós os dois sem grandes ajudas e cá seguimos como sempre, construindo dia a dia a nossa vida e lutando pelo que nos faz sentido", começou por dizer numa publicação na sua página de Instagram.

"Este ano foi terrível a vários níveis. Para várias pessoas. Para todos nós. Vivemos momentos muito duros e exaustivos. Mas permitam-me dizer que 2020 teve o melhor do mundo também. A Simone nasceu. O nosso peito cresceu como nunca antes. E não há cansaço ou incerteza que consiga concorrer com este amor e com o agigantamento da nossa vida desde o dia em que ela veio ter com a nossa pele", sublinhou.

E rematou: "Felizmente, até agora, nenhum ente querido faz parte das listagens terríveis desta pandemia, temos saúde, trabalho e uma filha maravilhosa que chegou para nos ensinar o que é o amor. Estou muito grata por isso. Muito, mesmo. O Marcantonio adora o Natal, eu nunca fui doida por ele. Mas este ano, apesar de todas as restrições e ausências próprias da pandemia, permitam-me: a minha árvore de Natal é a mais linda do Mundo e este Natal será, seguramente, o mais feliz que tive até hoje".

