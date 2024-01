Monique Mon tem uma ótima história para contar a filhos e netos. A atriz brasileira, relativamente desconhecida até ao momento, está a dar que falar por ter conseguido entrar, ainda que por engano, na festa de Ano Novo de Cristiano Ronaldo e da família.

Monique aceitou explicar tudo o que aconteceu no programa 'TVI Extra' desta quinta-feira, tendo começado por relatar: "Eu estava num hotel do Funchal, na Madeira, a convite de uma amiga. (...) Em cima do quarto dela estava a acontecer uma festa mas eu nunca imaginei que era a festa do Ronaldo nem que tinha o Luan Santana".

A atriz contou de seguida que viu um casal a subir as escadas do edifício e decidiu, então, segui-lo, achando que se estava a dirigir para a festa do hotel. "Comecei a dançar, a beber e a comer sem saber de nada. Quando olhei para cima, vi o Ronaldo num parapeito. Quando me contaram que era festa do Ronaldo fiquei preocupada e pensei 'o que me vai acontecer, será que vou pagar algum processo?'", contou ainda.

Monique revela que não chegou a ouvir a atuação de Luan Santana, embora a festa contasse também com um DJ. No entanto, ao perceber que evento era este, procurou sair do espaço "o mais rápido possível". "Bebi muito, mas não me lembro de ter comido nada", sublinhou.

A história está a ganhar destaque na imprensa brasileira mas Monique não perde o medo de vir a ser processada por ter entrado de forma indevida na festa.

