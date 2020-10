Emily Simpson, de 'The Real Housewives of Orange County', contou ao E! News que decidiu submeter-se a uma cirurgia para remover os implantes mamários.

Uma decisão que chega para prevenir potenciais riscos de saúde, como a própria explicou.

"Vou remover os meus implantes mamários na segunda-feira", contou a atriz antes da estreia da nova temporada de 'The Real Housewives of Orange County'. "Até estou animada com isto também", afirmou.

"Li muito sobre doenças com implantes mamários, como dores nas articulações e muitas coisas que as pessoas têm e que estão relacionadas com os implantes de silicone", explicou, acrescentando que a sua "artrite piorou muitos nos últimos dois anos".

"Não sou médica, não sei se está relacionado", admitiu, referindo que quer zelar pela sua segurança e por isso vai remover os implantes.

Uma decisão que contou com o apoio do marido. "Ele não tem problemas com isso, ele apenas apoia aquilo que me faça mais feliz e me faça sentir bem comigo mesma", disse.

