Heather McDonald acabou na sala das urgências de um hospital depois de desmaiar durante um espetáculo de comédia, na noite de sábado.

"Estou na sala de emergência. Pareço estranha. Sinto muito", começou por dizer a atriz e comediante, de 51 anos, num vídeo que gravou enquanto estava na cama do hospital e que partilhou nas stories da sua página de Instagram.

"Desmaiei no palco. Levantei-me, fiz uma piada e senti-me tão tonta", contou. "Podem ver o meu olho", destacou, mostrando-se magoada.

"Não posso acreditar que isto aconteceu. Sinto-me tão mal que eles tiveram que dizer a todos para sair e depois cancelar o segundo espetáculo", acrescentou, afirmando ainda que "nunca tinha desmaiado antes".

De acordo com o TMZ, testemunhas contaram que as pessoas que estavam na plateia inicialmente pensaram que fazia parte do espetáculo.

De seguida, um paramédico e uma enfermeira, que estavam na plateia, correram para o palco para prestar os primeiro socorros antes da equipa de emergência chegar ao local.

