A atriz Angelica Ross, que protagonizou a série 'Pose', diz ter descoberto através das redes sociais que o seu namorado, com quem estava há pouco tempo, tinha uma noiva e ainda um filho com esta.

Se na quinta-feira, dia 19, Angela tinha partilhado uma fotografia na qual aparecia ao pé do homem em questão, garantindo que tinha encontrado o amor, no dia seguinte a história mudou.

Entretanto regressou ao Twitter para informar os seguidores de que tinha descoberto, através das redes sociais que afinal este mantinha uma vida dupla. "A Internet é incrível. Estive a conversar com a mãe do teu filho e a tua noiva durante a manhã toda", disse. "Acho que ainda não tinha aprendido. Talvez agora esta me ensine".

