Depois de Blake Lively, há uma nova atriz a acusar Justin Baldoni de assédio (neste caso judicial). Isabela Ferrer, de 24 anos, entrou com um processo contra o ator e realizador de 'Isto Acaba Aqui'.
Ferrer interpreta Lily Bloom, a personagem de Blake Lively mais jovem no filme que tanto tem dado que falar.
Segundo revela a revista People, os advogados do ator terão pedido o aceso a mensagens trocadas entre a jovem e Blake Lively, de modo a conseguirem reunir mais provas para a sua defesa.
A 12 de agosto, a equipa de Baldoni, alegando que não obteve resposta da parte de Isabela, entrou mesmo com um pedido em tribunal para que isso fosse feito.
Os advogados de Isabela defenderam-se dizendo que o ator "usou táticas de má fé" com "propósitos impróprios e com a intenção de assediar". Deste modo, a equipa da jovem pede que as intimações de Baldoni sejam retiradas e que o tribunal entre em ação neste caso.
O nome de Isabela Ferrer não é novo nesta história
Em fevereiro foi Blake Lively que usou o nome de Isabela para a sua defesa. Nessa altura, a jovem atriz entregou ao tribunal as informações pedidas e acusou a produtora de Baldoni, a Wayfarer Studios, de não ter pagado uma cláusula do seu contrato.
A equipa de advogados acrescenta que depois de Ferrer ter entregue esses tais documentos, Baldoni e os advogados "tentaram de forma inadequada exercer controlo sobre ela". Os representantes da atriz adiantam ainda que os pedidos para adiar o pagamento dessa cláusula foram "uma clara tentativa de pressão financeira" para a atriz.
Recorde o polémico caso entre Justin Baldoni e Blake Lively
Recorde-se que o polémico caso que opõe Justin Baldoni e Blake Lively começou em dezembro de 2024. A atriz entrrou com um processo contra o colega com quem fazia par romântico no filme 'Isto Acaba Aqui' acusando-o de assédio sexual, difamação e de ter criado um ambiente tóxico nas gravações da película.
Depois disso, foi a vez de Baldoni responder às acusações, acusando-a também de difamação (bem como ao seu marido Ryan Reynolds). Neste processo Baldoni exigia 400 milhões de dólares. Mas este processo acabou por não correr bem ao ator já que foi arquivado por não existirem provas suficientes.
Comentários