Depois de Blake Lively, há uma nova atriz a acusar Justin Baldoni de assédio (neste caso judicial). Isabela Ferrer, de 24 anos, entrou com um processo contra o ator e realizador de 'Isto Acaba Aqui'.

Ferrer interpreta Lily Bloom, a personagem de Blake Lively mais jovem no filme que tanto tem dado que falar.

Segundo revela a revista People, os advogados do ator terão pedido o aceso a mensagens trocadas entre a jovem e Blake Lively, de modo a conseguirem reunir mais provas para a sua defesa.

A 12 de agosto, a equipa de Baldoni, alegando que não obteve resposta da parte de Isabela, entrou mesmo com um pedido em tribunal para que isso fosse feito.

Os advogados de Isabela defenderam-se dizendo que o ator "usou táticas de má fé" com "propósitos impróprios e com a intenção de assediar". Deste modo, a equipa da jovem pede que as intimações de Baldoni sejam retiradas e que o tribunal entre em ação neste caso.

O nome de Isabela Ferrer não é novo nesta história

Em fevereiro foi Blake Lively que usou o nome de Isabela para a sua defesa. Nessa altura, a jovem atriz entregou ao tribunal as informações pedidas e acusou a produtora de Baldoni, a Wayfarer Studios, de não ter pagado uma cláusula do seu contrato.

A equipa de advogados acrescenta que depois de Ferrer ter entregue esses tais documentos, Baldoni e os advogados "tentaram de forma inadequada exercer controlo sobre ela". Os representantes da atriz adiantam ainda que os pedidos para adiar o pagamento dessa cláusula foram "uma clara tentativa de pressão financeira" para a atriz.

Recorde o polémico caso entre Justin Baldoni e Blake Lively

Recorde-se que o polémico caso que opõe Justin Baldoni e Blake Lively começou em dezembro de 2024. A atriz entrrou com um processo contra o colega com quem fazia par romântico no filme 'Isto Acaba Aqui' acusando-o de assédio sexual, difamação e de ter criado um ambiente tóxico nas gravações da película.