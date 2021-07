Em contagem decrescente para ter nos braços o primeiro filho, Catarina Mira trocou alianças com o fotógrafo Martin Rose na passada quinta-feira, dia 22. O enlace aconteceu numa cerimónia intimista em Londres, onde a irmã do rapper Sam the Kid vive há vários anos.

A notícia foi dada este sábado, através de uma publicação na sua página de Instagram.

"Casámos no dia 22 de julho, por coincidência no dia em que fez quatro anos que o Martin me pediu em casamento (mas só nos apercebemos no dia). Fomos só nós, o nosso cão, a minha barriga de 34 semanas e os nossos pais", contou.

As palavras de Catarina Mira surgem na legenda de uma série de imagens do dia da troca de alianças. Veja abaixo.

