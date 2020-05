A família da atriz Candice Bergen aumentou. A estrela de 'Murphy Brown' foi avó pela primeira vez, como acaba de ser revelado.

A filha de Candice, Chloe Malle, deu à luz um menino, o pequeno Arthur Louis Albert, como anunciou esta quarta-feira, 27 de maio, na sua página de Instagram.

De acordo com o que Chloe escreveu na legenda de algumas imagens do filho recém-nascido, este nasceu no dia 19 de maio.

Veja as fotografias do bebé na galeria.

Leia Também: Bibá Pitta partilha novo vídeo amoroso do neto recém-nascido