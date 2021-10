A imprensa brasileira começou a semana com o rumor de que Paolla Oliveira teria casado com o namorado, Diogo Nogueira.

A especulação começou depois de ter sido revelada uma fotografia do casal captada num cartório local.

"Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada pelo seu namorado, o cantor Diogo Nogueira", fez saber a conservatória, situada na Barra da Tijuca, através de uma publicação que foi entretanto eliminada da rede social Instagram.

Deitando por terra a especulação, a representante do cantor brasileiro afirmou em declarações ao site UOL que o casamento não foi oficializado. Ao que tudo indica, a atriz e o músico estiveram no local devido "a questões pessoais, mas nada relacionado com casamento", cita o site UOL.

