Alguns atores terão recusado sentar-se na fila da frente da cerimónia dos Globos de Ouro, que se realiza na madrugada desta segunda-feira, dia 6, em Los Angeles.

Fontes ligadas à organização do evento revelaram ao Daily Mirror que pelo menos quatro “grandes nomes” de Hollywood pediram para mudar de lugar e ficar em mesas mais ao fundo.

Mas afinal qual o motivo deste estranho pedido?

Segundo a mesma publicação, as celebridades estão com medo das piadas do apresentador de serviço – o comediante Ricky Gervais.

“Normalmente as grandes estrelas pedem os melhores lugares, mas quatro grandes nomes pediram para sair das primeiras filas”, conta o mesmo informante. “Apesar do Ricky escrever o seu monólogo antes do espetáculo, o medo é que qualquer na sua linha de visão possa ser vítima das suas piadas”, completa.

