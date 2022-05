Duas das atrizes da série ‘The Office’ revelaram que quase morreram durante as gravações de um episódio.

Jenna Fischer, que deu vida a Pam e Angela Kinsey, que interpretou a personagem de Angela, partilharam os bastidores do formato no livro ‘The Office BFFs: Tales of ‘The Office’ from Two Best Friends Who Were There’.

Num dos excertos do livros, as autoras recordam o episódio 4 da temporada 9 intitulado ‘Work Bus’. Nele, a equipa é obrigada a deixar o escritório e a ir trabalhar para um autocarro por um dia.

“Estava muito calor naquele dia e quando começávamos a filmar o ar condicionado tinha de ser desligado por causa do barulho que fazia. Estávamos, basicamente, numa lata quente andante sem ar. Pensei que o Brian [Baumgartner] e o Creed [Bratton] iriam derreter. O Oscar [Nunez] parecia ter morrido por dentro. Para além disso, era uma estrada com muitas curvas. A Jenna estava enjoada”, escreveu Kinsey.

“A determinado ponto, o calor e os enjoos pareciam ser os piores obstáculos”, notou ainda.

Entretanto, foi decidido pela produção que a condução do autocarro teria de ficar mais perigosa, de maneira a que a reação dos atores fosse mais real.

A certa altura, o condutor (que era um duplo) fez uma curva muito apertada e os atores, bem como os adereços, saíram todos do lugar.

“Ficamos todos esmagados contra a lateral do autocarro. A cadeira do Ellie foi contra o Jake [Lacy]. A do de Jake bateu no meu pé, e eu fui empurrada contra a janela. Os papéis estavam por todo o lado. Agarrei no nosso candeeiro de mesa enquanto deslizava para o meu colo. Algumas pessoas caíram no chão do autocarro e mal conseguíamos vê-las, porque muitas coisas caíram em cima delas”, explicou.

Para além disso, as artistas descrevem que a produção arranjou um ar condicionado portátil, mas que o mesmo foi mal instalado. Assim, para além de estar a sugar o [ar] do autocarro, o mesmo devolvia o ar, sem qualidade para o veículo, o que fez com que a equipa fosse “lentamente envenenada”, até se dar conta do sucedido.

