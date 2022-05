Catarina Gouveia prepara-se para um dos dias mais importantes da sua vida, que está cada vez mais próximo. Falamos do nascimento da sua filha, fruto do casamento com Pedro Melo Guerra.

Exibindo a sua barriguinha de grávida no Instagram, a atriz refletiu sobre a última fase da gestação e a forma como a está a viver.

"Estou a dias de renascer como mulher, de conhecer a minha filha e só penso no exemplo de mãe que quero ser.

Sempre tive a certeza de que nasci para ser Mãe. Quando me perguntavam qual era o meu maior sonho, era, exatamente, assim que me imaginava: a gerar Vida e a tornar-me uma Mãe.

Estes foram os 9 meses mais especiais e transformadores do meu caminho. Entre os altos e baixos, continuei a dedicar-me à minha melhor versão, mas, agora, como mulher mãe, que terá a honra de guiar os passos desta nova vida.

E é tão mágico ter o privilégio de viver isto.

Do mais profundo do meu peito. Obrigada, meu Deus. Por tudo", escreveu.

