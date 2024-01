"Neste último sorteio não consegui os números habituais. Estou no meio do processo de quimioterapia e de um subsequente transplante de medula óssea. E desta vez tenho que jogar com uma mão diferente". Foi com estas palavras que Sergio Peris-Mencheta anunciou que foi diagnosticado com um cancro.

O ator espanhol, de 48 anos, partilhou no Instagram um emotivo texto que serviu, também, para refletir sobre o que tem sido a sua vida até agora.

"Estou num lugar onde só quem já lá esteve sabe [como é]. Sinto-me vulnerável, aterrorizado e pequeno como nunca antes me senti, e tenho feito, nos últimos meses, um balanço de cada passo que dou neste planeta", fez notar o artista.

Por fim, Sergio escreveu: "Eu sei que não controlo esta mão. Sei que a vida toma as rédeas e há uma parte onde tudo o que posso fazer é confiar e seguir o fluxo. Mas os meus bolsos estão cheios de dados, que eu esfrego vezes sem conta. Eu sempre fui um homem de muitos seis [referência ao número mais alto de um dado] e não estou prestes a parar agora".

Sergio Peris-Mencheta já participou em vários filmes de Hollywood, tais como 'Resident Evil: Ressurreição' (2010), 'Rambo - A Última Batalha' (2019) e 'Meg 2: O Regresso do Tubarão' (2023).

