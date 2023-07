O ator Robin Williams - que morreu no dia 11 de agosto de 2014 - teria completado 72 anos de vida na passada sexta-feira, dia 21 de julho, e foi recordado pelos filhos nas redes sociais.

Zak Williams publicou na sua página de Instagram uma fotografia antiga do pai no filme 'Good Morning Vietnam', e escreveu: "Feliz 72.º aniversário, pai! Estava a lembrar-me do quanto eu adorava aquele teu olhar. [...] Sinto a tua falta e vou amar-te para sempre".

De recordar que Zak é o único filho de Robin com Valerie Velardi. O casal separou-se em 1988.

Por sua vez, a filha de Robin, Zelda, também homenageou o pai nas redes sociais ao destacar a greve dos atores e do Writer's Guild of America. "De certeza que estarias lá a lutar", disse no Twitter.

A filha Zelda é fruto da relação de Robin com Marsha Garces, com quem esteve junto entre 1989 e 2010. O ex-casal tem ainda em comum o filho Cody.

