O protagonista da fotografia é Vítor Silva Costa. Atualmente com 29 anos, o ator viajou até à infância e fez uso das redes sociais para partilhar com os seguidores este enternecedor registo.

Pela caixa de comentários, os internautas mostraram-se enternecidos, sobretudo com a franja que o ator usava na altura.

Vítor Silva Costa deu os primeiros passos em ficção com a participação na série 'Morangos Com Açúcar', corria o ano de 2012. Desde então que se mantém presente no pequeno ecrã, tendo já feito parte do elenco de sucessos como 'Jardins Proibídos' (TVI) e 'Terra Brava' (SIC).

