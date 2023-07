Pedro Barroso mostrou que quer ser mais do que apenas ator e iniciou-se no mundo da música. 'Mi Casa Es Tu Casa' é o nome do primeiro videoclipe do artista, que já se encontra disponível nas plataformas digitais.

Foi nas redes sociais que Pedro anunciou o lançamento deste projeto inesperado, que o une a Tilhon e Rúben Torres.

O tema já conta com mais de 43 mil visualizações no Youtube em apenas dois dias, encontrando-se na 21.ª posição dos vídeos mais populares do momento em Portugal nesta plataforma.

Veja abaixo o videoclipe.

