Miguel Melo fez no passado domingo, dia 10 de julho, uma publicação nas redes sociais em que criticou o conteúdo de uma reunião organizada por uma diretora da TVI, aquando da sua participação numa novela da estação.

"Percebi que a urgência do evento se traduzia na aparição de uma diretora de conteúdos da estação que levava pela mão um rapazinho expert em redes sociais. Essa gente esteve ali uma manhã a convencer-nos da importância de ter seguidores. Ou seja, no fundo, foi uma humilhação ao trabalho e ao talento", começou por explicar o ator.

Num tom assertivo e agressivo, com alguns palavrões à mistura, Miguel Melo criticou "as guerras de audiências e as visualizações na net" e prontificou-se a responder a quem, depois da publicação, pensasse sobre o facto de ele próprio já ter participado em várias das coisas que criticou. "Também já me droguei muito", atirou.

Já perto do fim do texto, o ator referiu que já bloqueou das suas contas nas redes sociais os "seguidores do Ventura, Bolsonaro e Trump".

Quem pareceu concordar com esta opinião foi o companheiro de profissão José Raposo, que partilhou a publicação na sua página profissional de Facebook com a frase "leiam esta do Miguel Melo e vão ao Limbo", numa referência ao restaurante recomendado no final do texto.

© Facebook/José Raposo

