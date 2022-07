Já lá diz o ditado: 'quem sai aos seus, não degenera' e não há dúvida que o mesmo se aplica aos filhos de José Raposo e Maria João Abreu.

Na sua conta de Instagram, José destacou uma performance de Ricardo no programa da SIC 'Alô Marco Paulo'.

Ricardo aproveitou a ocasião para interpretar um dos temas de Marco Paulo, 'Ninguém, Ninguém'.

"O meu RICARDO foi ao programa do Marco Paulo fazer uma recriação do 'Ninguém Ninguém' do Marco, e fê-lo magistralmente! Porque não faz caricatura, há verdade naquilo, há talento! E depois abre a goela e sai aquela voz que nos deixa arrebatados!

Há pessoas que acham estranho o facto de promover as qualidades dos meus filhos, mas fá-lo-ei sempre que me apetecer, porque o orgulho e o amor que lhes tenho justificam que o mostre… porque ainda por cima é verdade!", notou José.

Veja o momento de seguida:

Leia Também: "Sussurrou a Marcelo: A Eunice e a Paula Rego deviam ir para o Panteão"