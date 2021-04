Foi para falar sobre a carreira que Marco Costa marcou presença no programa 'Goucha', da TVI. Uma entrevista que levou ainda o ator a viajar pela campo amoroso, tendo abordado também as relações.

Marco Costa acabou por contar que se separou recentemente da companheira, com quem tem um filho em comum, o pequeno Francisco, de um ano.

Mas antes, lembrou o casamento com Erin Winebark, em 2015, depois de terem dado o nó em 2012. "Criamos uma grande relação depois do nosso casamento", destacou.

A separação da mãe do filho mais velho, Luca, agora com 11 anos, também foi recordada. O menino vive com a mãe na Finlândia.

"[A relação acabou porque] eu tinha objetivos muito definidos e ela queria voltar para a Finlândia. E acho que não é um filho que nos deve impedir de sonhar porque acima de termos sido um casal, fomos e vamos ser sempre os pais do Luca", explicou.

Questionado pelo apresentador sobre como é ser pai à distância, respondeu: "Foi complicado no início. Hoje em dia já é uma coisa consolidada. E é muito bonito o facto de eu e o Luca termos criar uma relação muito, muito próxima. Dou graças a toda a tecnologia que existe. O facto de estarmos sempre a trocar mensagens. Ele fala fluentemente inglês".

Uma conversa que levou o artista a confessar a Manuel Luís Goucha que "não estava preparado para ser pai" quando nasceu o primeiro filho. "É sempre um susto. Mesmo agora, quando fui pai do Francisco. Nunca estamos preparados, mas é a melhor coisa do mundo", realçou, dizendo também que o filho mais velho costuma viajar para Portugal para estar com o pai.

Sobre esta última separação, da mãe do filho mais novo, disse: "É recente, é verdade. Costumo brincar que o confinamento foi muito longo para nós. Foram dois anos. Mas tenho um enorme respeito pela mãe do meu filho".

Comovido, Marco Costa acabou por ficar lavado em lágrimas a falar dos filhos. "Tanto um como o outro são a minha vida. O que o Luca me ensinou no dia em que peguei nele - porque estava lá e assisti ao parto, tanto um como o outro fiz questão de [estar presente] -, mesmo com ou sem maturidade, foi sentir que já não era eu e tudo a partir de ali para a frente iria ser por ele. E com o Francisco a mesma coisa. Agora, como é lógico, com o Francisco posso vivenciar tudo aquilo que não pude vivenciar com o Luca", explicou. "Começou a andar na sexta-feira passar", acrescentou, muito emocionado, falando do pequeno Francisco.

