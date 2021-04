Chrissy Teigen confessou que é "uma pena" o casamento de Kim Kardashian e Kanye West ter chegado ao fim. No entanto, garante que a celebridade "deu tudo de si" para que a relação resultasse.

A modelo, que é grande amiga de Kim, diz que conversou com a estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' após a separação.

"Estive, de facto, em contacto com a Kim mais do que [o meu marido] John [Legend] esteve em contacto com Kanye", revelou a modelo em 'Watch What Happens Live With Andy Cohen'.

"É difícil entrar em contacto com o Kanye, mas a Kim está bem. Sei que a Kim deu tudo de si [no casamento]", acrescentou.

"Sinceramente, é uma pena que não tenha funcionado porque achavam que a relação deles seria para sempre", continuou, frisando que sabe que a amiga "deu o seu melhor" para que a relação funcionasse.

