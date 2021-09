Luiz Carlos Araújo foi encontrado já sem vida no passado sábado, 11 de setembro, em São Paulo. A polícia está a investigar a morte do artista, com contou uma amiga, Marilice Cosenza.

"Luiz era meu melhor amigo. Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias. Depois de passar o dia todo de ontem sem conseguir, pois o telemóvel estava desligado, conversei com amigas que foram ao apartamento dele. Com a polícia e um chaveiro, acharam ele falecido na cama", acrescentou, recordando que a última vez que falou com o ator, de 42 anos, foi no passado dia 5 de setembro.

Luiz Carlos Araújo era conhecido por ter atuado em musicais e na novela 'Carinha de Anjo'.

Segundo a revista Quem, que cita Roberto Monteiro, delegado responsável pela investigação, o caso está a ser tratado como "morte suspeita".

Embora o prédio não tenha câmaras nas áreas comuns, o apartamento tinha câmaras, inclusive no quarto. Assim sendo, estas imagens podem ajudar na investigação.

Leia Também: Covid. Rolling Stones perdem funeral de Charlie Watts devido a restrições