Morreu Lenny Von Dohlen, mundialmente conhecido por ter dado vida à personagem Harold Smith na série 'Twin Peaks'. Tinha 63 anos.

O ator "morreu esta terça-feira em sua casa, em Los Angeles, após doença prolongada", disse Steven J. Wolfe, empresário do artista, em declarações à revista People.

A irmã de Von Dohlen, Catherine, lamentou a perda publicamente, através da rede social Facebook .

"O mundo perdeu um homem magnífico a 5 de julho", disse.

Von Dohlen fez parte de produções televisivas como 'Chicago Hope', 'The Lazarus Man', 'The Pretender', 'CSI: Miami' e 'Don't Touch'. No cinema destacou-se em 'Tollbooth', 'Jennifer 8', 'Cadillac', 'Beautiful Loser' e 'Blind Vision'.

